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Суббота, 12 сентября 2020, 13:50 мск

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В регионы России отправлены первые партии вакцины от covid-19

Первые партии вакцины от новой коронавирусной инфекции поступят во все регионы России до понедельника. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ленинградскую область.

«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», – цитирует ТАСС слова министра.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет – до двух лет.

Москва, Светлана Антонова

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