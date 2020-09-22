Замгубернатора рассказал, на ком будут испытывать вакцину от Covid-19

Первая партия вакцины от коронавируса, поступившая в Свердловскую область, будет использована для клинических испытаний. Добровольцами предложат стать, в первую очередь, людям из медицинского сообщества, работающим в зоне риска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он пояснил, что в клинических испытаниях смогут принять участие граждане, соблюдающие ряд условий. «Во-первых, нужно проконсультироваться с врачом. Ограничений сравнительно немного, в основном они касаются заболеваний иммунной системы. Во-вторых, нужно будет написать заявление на согласие и, в-третьих, сдать ряд специальных анализов, в частности, развернутый анализ крови», – рассказал он. Вакцинирование для добровольцев будет бесплатным. Желающие, по словам Крекова, уже есть.

Вакцинирование, по его словам, начнется сразу после того, как обучат персонал, оборудуют процедурные кабинеты, отработают разморозку и хранение размороженной вакцины (она поступает в замороженном виде).

Напомним, первая – тестовая – партия вакцины от коронавируса пришла в Свердловскую область 21 сентября. «На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдения условий хранения, в частности – температурного режима в -18 градусов, логистика и так далее», – сообщили в оперштабе. Ранее «Новый День» сообщал, что первая партия будет состоять лишь из тысячи доз вакцины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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