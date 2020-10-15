Мантуров рассказал о сроках начала производства крупных партий вакцины от Covid-19

Произвести в России до конца 2020 года 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа абсолютно невозможно. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. «Честно говоря, это невозможно. Если кто-то дает такую информацию, это нонсенс», – сказал Мантуров в интервью Bloomberg TV.

Ранее о том, что Россия сможет производить вакцину от Covid-19 в таком объеме уже до конца текущего года, заявлял гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мантуров отметил, что к концу октября в России будет произведено порядка 40 тыс. доз разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) вакцины «Спутник V», а в ноябре объем производства будет увеличен до 800 тыс. доз. Выход на миллионные показатели возможен только в будущем году.

Как писал «Новый День», новосибирский научный центр «Вектор» в среду, 14 октября, зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Он отметил, что «на подходе» третья вакцина от Covid-19, которая разрабатывалась в центре имени Чумакова Российской академии наук.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.10.20

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