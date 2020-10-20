Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Массовую вакцинацию россиян препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября. Об этом сообщил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев во время форума «Открытые инновации».

По его словам, в настоящее время производство вакцины «Спутник» развернуто на пяти площадках. «По общей оценке, значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре», – добавил Игнатьев, чьи слова приводит «Интерфакс».

Тем временем, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на том же форуме призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры по профилактике коронавируса, чтобы выиграть время до начала массовой вакцинации.

Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины «Спутник V» в декабре может увеличиться в пять раз по сравнению с октябрем текущего года – до 1,5 миллиона доз. «До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре – примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре месяце», – сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

На прошлой неделе Денис Мантуров сообщил, что объемы производства вакцины «Спутник V» в России могут вырасти до 15 млн доз в месяц уже будущей весной.

Как сообщал «Новый День», первая российская вакцина от Covid-19, разработанная в центре имени Гамалеи, «ГамКовидВак» или «Спутник V», была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат является двухкомпонентным и вводится в два этапа с разницей 21 день. Сейчас во все регионы страны поступили тестовые партии вакцины с целью отработать логистику, поскольку у препарата сложные условия для хранения и разморозки. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России. Препарат также проверят на 150 добровольцах старше 60 лет.

Еще одна российская вакцина от коронавируса разработана центром имени Чумакова Российской академии наук. Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил, что первая фаза клинических испытаний, стартовавшая 6 октября, проходит «пока очень обнадеживающе». В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю. Ожидается, что препарат будет зарегистирован до конца года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.20

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