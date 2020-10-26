У 15% привитых от коронавируса появляются побочные эффекты

У большинства привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» не появлялось побочных эффектов. Об этом сообщил глава НИЦ имени Гамалеи, который разработал препарат, Александр Гинцбург.

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Среди возможных побочных эффектов после применения препарата оказались повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах и покраснения на месте инъекции. Гинцбург также отметил, что это стандартные проявления для всех вакцин.

Кроме того, по словам главы научного центра, вакцина от Covid-19, вероятно, способна создать иммунитет и от других типов коронавируса. «Возможно, [вакцина] может создать отчасти перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм в данный период времени, когда очень широко распространены острые респираторные заболевания», – сказал Гинцбург.

Как сообщал «Новый День», первая российская вакцина от Covid-19, разработанная в центре имени Гамалеи, «ГамКовидВак» или «Спутник V», была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат является двухкомпонентным и вводится в два этапа с разницей 21 день. Сейчас во все регионы страны поступили тестовые партии вакцины с целью отработать логистику, поскольку у препарата сложные условия для хранения и разморозки. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.10.20

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