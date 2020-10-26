Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцины от Covid-19 на половые железы

Согласно результатам предварительного исследования, вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», произведенная центром «Вектор», безопасна для репродуктивного здоровья человека, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем, полный цикл исследований репродуктивной токсичности препарата завершится только в декабре 2020 года. «В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез», – сообщили ученые.

В Роспотребнадзоре считают, что вакцина безопасна и для людей. Впрочем, они наблюдать за любыми потенциальными отклонениями в репродуктивных функциях добровольцев, участвующих в клинических испытаниях препарата.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, «ЭпиВакКорона», в отличие от первой отечественной вакцины «Спутник V», является не векторным, а пептидным препаратом. Он состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов белков-пептидов коронавируса, через которые иммунная система обучается, а затем сама распознает и нейтрализует вирус.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.20

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