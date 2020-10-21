Защита от коронавируса и гриппа: в России разрабатывают вакцину двойного действия

Новосибирский центр «Вектор» работает над созданием вакцины двойного действия – от коронавируса и от гриппа. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов на специальной сессии Валдайского клуба.

Одновременное инфицирование сезонным гриппом и Covid-19 «значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа», приводит слова ученого «Интерфакс».

Максютов также сообщил, что «Вектор» проведет клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на подростках 14-17 лет. Состав вакцины не будет изменен, уточнил он.

Руководитель «Вектора» при этом заверил, что вакцина полностью безопасна «лиц с хроническим заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста». Он добавил, что клинические испытания на 100 добровольцах показали высокую иммуногенность вакцины – «все добровольцы, получившие вакцину, выработали иммунитет».

В то же время Максютов отметил, что мутации коронавируса не влияют на эффективность разработанной вакцины. По его словам, «Вектор» выявил более 80 мутаций этого патогена.

Между тем накануне гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию россиян первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса «Спутник V» разработки центра им. Гамалеи планируется начать в конце ноября – декабре.

Как сообщал «Новый День», вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V») была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат является двухкомпонентным и вводится в два этапа с разницей 21 день. Сейчас во все регионы страны поступили тестовые партии вакцины с целью отработать логистику, поскольку у препарата сложные условия для хранения и разморозки. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч человек в разных регионах России. Препарат также проверят на 150 добровольцах старше 60 лет.

Еще одна российская вакцина от коронавируса разработана центром имени Чумакова Российской академии наук. В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован до конца года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.20

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