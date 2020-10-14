«Очень обнадеживающе»: в РАН оценили испытания третьей вакцины от Covid-19

Клинические испытания третьей российской вакцины против коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН), проходят «пока очень обнадеживающе». Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.

По его словам, у добровольцев фактически нет нежелательных побочных явлений. Сергеев уточнил, что у участников испытаний нет субфебрильной температуры (в пределах 37,1-38 градусов).

В целом, по его оценке, первая фаза клинического тестирования вакцины, в ходе которой выясняется, безопасен ли препарат, проходит «нормально», информирует РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», центр имени Чумакова приступил к испытанию антиковидной вакцины 6 октября. Исследования проводятся в Новосибирске. Специалисты рассчитывают в ноябре завершить первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины в ноябре.

Вакцина Центра Чумакова – цельновирионная инактивированная. В ней используется специально обработанный вирус SARS-CoV-2, не способный вызвать заболевание.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Научным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В конце сентября о завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса сообщил Новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Документы на регистрацию препарата уже поданы. Регистрация вакцины планируется 15 октября.

Москва, Наталья Петрова

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