В России начались испытания третьей вакцины от Covid-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН) приступил к клиническим испытаниям собственной вакцины против коронавируса. Об этом сообщил гендиректор центра член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Тестирование вакцины стартовало 6 октября в Новосибирске. Глава центра имени Чумакова отметил, что ученые рассчитывают закончить первую и вторую фазы клинических испытаний уже в ноябре и в случае их успешности перейти к третьей фазе.

Ишмухаметов рассказал, что вакцина центра – «цельновирионная инактивированная». В подобных вакцинах используются искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, или уже убитые вирусы. Глава центра пояснил, что такие препараты «обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых, и количество потенциальных осложнений поэтому минимально» (цитата по ТАСС). При этом Ишмухаметов отметил, что подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные – это наиболее отработанный подход, а центр имени Чумакова разрабатывает цельновирионные вакцины уже более 50 лет.

Как сообщал «Новый День», 22 сентября Минздрав РФ разрешил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова. Отмечалось, что испытания препарата пройдут в Петербурге, Кирове и Новосибирске. В них будут участвовать более 3 тыс. добровольцев.

В августе в России была зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Научным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В конце сентября о завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса сообщил Новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Документы на регистрацию препарата уже поданы.

Москва, Наталья Петрова

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