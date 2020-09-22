Минздрав РФ разрешил испытания третьей вакцины от Covid-19

Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Речь идет о цельновирионной инактивированной вакцине. В таких вакцинах используются искусственно ослабленные вирусы или уже убитые вирусы (инактивированные).

Испытания препарата пройдут в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске. В них будут участвовать более 3 тыс. добровольцев. Участники испытаний после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в условиях стационара.

Гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что клинические испытания планируется завершить в ноябре.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Научным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Кроме того, в стране проходят клинические испытания вакцины, разработанной Новосибирским Центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.09.20

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