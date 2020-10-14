В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

Новосибирский научный центр «Вектор» в среду, 14 октября, зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Он отметил, что «на подходе» третья вакцина от Covid-19, которая разрабатывалась в центре имени Чумакова Российской академии наук.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, пептидная вакцина от «Вектора» создана «на основе одной из перспективных синтетических платформ». Препарат состоит «из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус», уточнила чиновница (цитата по сообщению пресс-службы Кремля). Голикова добавила, у новой вакцины «достаточно высокий уровень безопасности», у препарата «отсутствует реактогенность», то есть она не вызывает побочных эффектов.

Вице-премьер также сообщила, что клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» проводились на 100 добровольцах. Напомним, что клинические испытания вакцины начались 17 августа и завершились 30 сентября. По словам Голиковой, пострегистрационные испытания препарата пройдут в российских регионах с участием 40 тыс. добровольцев. Также запланировано клиническое исследование с участием 150 человек старше 60 лет.

Голикова добавила, что первые 60 тыс. единиц новой вакцины будут произведены в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», первая российская вакцина от Covid-19, разработанная в центре имени Гамалеи, «ГамКовидВак» или Sputnik V, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат является двухкомпонентным и вводится в два этапа с разницей 21 день. Сейчас во все регионы страны поступили тестовые партии вакцины с целью отработать логистику, поскольку у препарата сложные условия для хранения и разморозки.

В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины центра имени Гамалеи. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Первый этап клинических исследований антиковидной вакцины центра Чумакова стартовал 6 октября. По словам Голиковой, «было привито 15 добровольцев, серьезных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо». Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил, что первая фаза испытаний проходит «пока очень обнадеживающе». По его словам, у добровольцев нет нежелательных побочных явлений. Вторая фаза испытаний, со слов Голиковой, начнется 9 октября, планируется привить еще 285 добровольцев. Клинические исследования вакцины от центра Чумакова завершатся к декабрю, уточнила вице-премьер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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