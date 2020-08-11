Туристам продают путевки в закрытые отели Турции, а затем предлагают переселиться в более дешевые гостиницы

Чартерные рейсы на популярные курорты Турции летают лишь второй день, а туристы уже сообщают о возникших проблемах. В системах туроператоров есть отели, которые по факту не открылись из-за отсутствия «сертификата здоровья», но номера в них продаются. После оплаты тура людям предлагают пожить в более дешевых гостиницах без видимых альтернатив.

Напомним, первые прямые рейсы на курорты Антальи, Бодрума и Даламана вылетели накануне из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Пока вылеты из Екатеринбурга под запретом, уральские туристы добираются на отдых в Турцию на этих же самолетах со стыковкой. Это повышает стоимость и без того не самого экономичного варианта отдыха, но даже оплаченные туры рискуют не состояться, рассказали «Новому Дню» екатеринбуржцы.

По словам Алексея С., он купил недешевый тур в турецкий Сиде с размещением в отеле Kamelya Collection Fulya 5* с 12 по 25 августа, с системой питания «ультра все включено», оплатил тур в день покупки. Но 8 августа туроператор Pegas Touristik, у которого приобреталась путевка, сообщил через турагента, что отель откроется только 16 августа. При том, что вылет из Екатеринбурга – 12 числа.

«Нам предложили на выбор другой отель – старый и по качеству не очень – без возврата части денег. Либо предложили 4 дня пожить в другом отеле, а с 16 августа переехать в Kamelya Collection Fulya. Мы согласились на второй вариант. Но сегодня нам оператор прислал информацию, что отель вообще не откроется. Тур оплачен, вылет завтра. Мы сидим и не знаем что делать», – рассказал «Новому Дню» Алексей.

Такая ситуация с отелями сейчас – не редкость. Еще до первых рейсов в Турцию турагенты рассказывали в разговоре с корреспондентом «Нового Дня», что продавать туры на курорты опасаются – как раз из-за закрытых отелей. Все средства размещения в Турции должны получить так называемые сертификаты здоровья, но не все могут это сделать – кто-то не выполняет условия, кто-то не успевает уложиться в срок.

Как пишет портал Profi.Travel, проблему обсуждают в профессиональных сообществах в соцсетях. «В системах бронирования туроператоров попадаются объекты, которые на самом деле сейчас не работают. Особенное негодование турагентов вызывает то, что узнают они об этом фактически случайно, а операторы не готовы признавать свои ошибки и вместо возврата денег предлагают выбрать другой вариант, – пишет туристический портал. – Эксперты прогнозируют волну овербукинга. Дело в том, что в Турции открылось всего 30-40% средств размещения, да и те вынуждены были снизить загрузку из-за противовирусных мер. Стоит учитывать и то, что некоторые отели уже могут получить сертификат безопасности, но начать принимать гостей, например, с середины августа или вовсе – с сентября. Поэтому переселение в другой отель может стать в этом сезоне обычным делом».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

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