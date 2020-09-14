Туристов, контактировавших с больным Covid-19, депортируют из Турции даже с отрицательными тестами

Туристов, которые во время трансфера из аэропорта в отель, ехали в одном автобусе с больным коронавирусом, депортируют в Россию до окончания оплаченного отдыха. Отели выселяют россиян, несмотря на отрицательные тесты на Covid-19. Компенсируют ли туристам сорванный отдых – неизвестно.

Истории про изоляцию в отеле и депортацию из Турции рассказывают и турагенты, и сами туристы. Судя по информации, опубликованной в закрытой группе для турагентов «Трэвел Президиум» (скриншоты есть в распоряжении редакции), под выдворение из страны, либо изоляцию в отеле попали те, кто прилетели из Москвы в Анталью 7 сентября. Отдыхающие, как обычно, пользовались услугами массового трансфера – когда автобус развозит туристов по разным отелям. И позднее выяснилось, что у кого-то в этом автобусе подтвердился коронавирус.

«Мои туристы прилетели 7.09 в Fame Residence Kemer на 14 ночей. 10.09 им сообщили на трансфере с ними был человек, который заболел. Изолировали в номере, через день взяли тест, за счет туристов. Вчера получили ответ – отрицательный. Тем не менее: отель отказал им в отдыхе и туристов срочно выдворили из страны. Я в полном непонимании. Туристы в шоке», – написала в профильной группе турагент Татьяна. Она уточнила, что туристы улетели на отдых по путевке от оператора Anex Tour, соответственно, трансфер организовывала принимающая сторона «Анекса». Позднее турагент сообщила, что туристы не скандалили, готовы были жить в отдельном номере и даже отказаться от питания по системе all inclusive – лишь бы им дали возможность насладиться морем и солнцем. Но представители отели наотрез отказались.

Сейчас, по словам агента, россияне уже вылетели домой. В аэропорту Турции они встретили много знакомых лиц – тех, кто тоже были в автобусе 7 сентября. То, что депортации подвергают всех контактных, косвенно подтверждается и сообщениями от других агентов, и рассказами туристов.

«У коллеги аналогичная ситуация, туристы прилетели 7 [сентября], 10-го обнаружился больной, взяли тест, он отрицательный, но выгоняют их из отеля Viking Star», – пишет менеджер еще одной турфирмы.

Подробный отчет о происходящем в Турции с контактными туристами написал на портале TopHotels россиянин, который, по всей вероятности, был одним из пассажиров трансферного автобуса. Мужчина и его супруга сейчас находятся в полной изоляции в отеле Mirada Del Mar 5*. Им не разрешено выходить из номера, поскольку они контактировали с больным Covid-19. Порядок действий все называют разный.

«Мы с супругой приехали в данный отель из Москвы, путевку брали в Coral Travel (из текста далее следует, что туроператор – Anex Tour, вероятно, Coral в данном случае – сеть турагентств), стоимость путевки 159 тысяч за 10 ночей. Приехали 07.09.2020 […]. Наслаждаемся отдыхом, все прекрасно, пока не наступил черный четверг 10.09.2020. В 5 вечера, когда мы находились на пляже, мне пишет наш отельный гид, что нам надо срочно подойти на ресепшен. […] Русскоговорящий менеджер, имя не запомнил, в паре с турецкоговорящей Зейлихой (не та которая глаза открывает в книжке) начинают нам объяснять что в автобусе, который вез нас из аэропорта, был человек с короновирусной инфекцией, и они по местным законам должны нас изолировать», – пишет турист на портале TopHotels (отзыв об отеле пока находится на премодерации и не может считаться действительным, – прим. ред.).

Далее мужчине и его жене предложили переехать в отдельный корпус – шале – где они будут жить одни. Представители отеля заявили, что «даже отрицательный результат теста предполагает изолирование в отдельном корпусе отеля до окончания срока нашего пребывания».

«Затем повторный тест за 48 часов до вылета, если окнорм, свободны, валите из солнечной Турции на все четыре стороны», – пишет турист.

Турист пишет, что за нарушение самоизоляции им грозит штраф 3 тысячи евро. При этом отель отказывается предоставить им официальные документы о том, что они должны находиться в номере. Туроператор Anex Tour сообщил людям, что они могут сделать тест на коронавирус и в случае отрицательного результата досрочно вылететь в Москву, либо оставаться в номере до окончания отдыха – без права выходить на улицу.

«В данный момент мы находимся в отеле в отдельном корпусе, одни, туроператор и отель просто сложили лапки и забили большой болт на нас, предоставив нам уникальную возможность прокачать навык общения со всеми органами Турции самостоятельно. Письма от отеля так и нет. Завтра за свои деньги сдаем тест на ковид, и надеюсь, в случае отрицательного результата сможем покинуть территорию Турецкой Республики чуть раньше запланированного окончания отпуска. А если будет положительный результат, я, наверное ,тихонько тронусь умом», – пишет турист, дата публикации – поздний вечер 12 сентября.

«Новый День» направил в адрес пресс-службы туроператора Anex Tour официальный запрос о предоставлении информации о депортированных туристах. Как только ответ будет получен, он будет опубликован.

Напомним, ранее отельеры Турции сообщали, что действительно – если контакт с больным Covid-19 будет во время трансфера в автобусе, то туристов могут изолировать либо отправить в Россию. При этом если контактировавший будет выявлен на борту самолета, меры применяются более мягкие: если положительным оказался тест на коронавирус в аэропорту, то на карантин отправятся только те пассажиры, которые сидели в самолете рядом, а также экипаж воздушного судна.

«Если же это произошло в отеле, то такая участь ждет весь автобус, на котором зараженный турист перемещался из аэропорта, включая водителя. Строгость применяемых мер также варьируется. Те, у кого наличие вируса подтвердилось в ходе теста, а также те, у кого есть другие симптомы помимо температуры, будут отправлены в больницу. Контактным туристам, как и тем, у кого температура поднялась выше нормы, будет предложен выбор: они могут поехать домой, отправиться в больницу или остаться в отеле без возможности покидать номер», – говорил представитель отеля Турции.

По официальным данным на 7 сентября, у восьми россиян в Турции был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи. По его словам, эти случаи заражения зарегистрированы с 10 августа, когда Турция открыла границы для российских путешественников.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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