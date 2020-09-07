У восьми российских туристов в Турции выявили коронавирус

У восьми россиян в Турции был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи. По его словам, эти случаи заражения зарегистрированы с 10 августа, когда Турция открыла границы для российских путешественников.

«После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», – цитирует губернатора РИА «Новости».

Языджи рекомендовал туристам, у которых появились симптомы заболевания, не контактировать с другими отдыхающими, надеть маску и обратиться к медикам. Врачи в свою очередь информируют отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции.

Если тест на Covid-19 оказывается положительным, заболевшего госпитализируют. Гостиничный номер, где проживал инфицированный, тщательно дезинфицируется и проветривается в течение суток, затем туда заселяют других туристов.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 07.09.20

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