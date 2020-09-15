Туроператор – о выдворении россиян, контактировавших с больным Covid-19: это решение властей Турции

Туроператор Anex Tour прокомментировал случившееся с несколькими россиянами в Турции: после контакта с больным коронавирусом их изолировали в отеле, не разрешая выходить, а затем после отрицательного теста на Covid-19 досрочно вывезли в Россию. По словам представителя компании, ситуация курируется Министерством здравоохранения Турции и повлиять на решения властей российский туррынок не в силах.

Как писал накануне «Новый День», 7 сентября российские туристы прибыли из Москвы в Анталью, затем на автобусе их развезли по отелям. Впоследствии оказалось, что один из пассажиров болел коронавирусом. Всех его попутчиков нашли в разных отелях 10 сентября и изолировали в отдельных зданиях, запретив выходить. Часть россиян попросили 12 и 13 сентября после отрицательных тестов на Covid-19 срочно собрать вещи и доставили в аэропорт Антальи, откуда туристов вывезли в Москву. Хотя срок оплаченного отдыха у некоторых был до 20 сентября. По словам одного из агентов, туристы не скандалили, готовы были жить в отдельном номере и даже отказаться от питания по системе all inclusive – лишь бы им дали возможность насладиться морем и солнцем. Но представители отеля наотрез отказались. Другие россияне до сих пор проживают в отдельных номерах, им запрещено выходить.

Туроператор Anex Tour, клиенты которого попали в неприятную ситуацию с досрочным выдворением в Россию, пояснил «Новому Дню», что же случилось и почему даже после отрицательного теста на коронавирус туристам не разрешили продолжить отдых.

«Данная ситуация курируется Министерством здравоохранения Турции, которое транслирует указания отелям напрямую. Туристов из отелей не выселяли, каждый отель предоставил гостям территорию/номер для изоляции с соответствующим обеспечением питанием и напитками. Всем туристам было предложено пройти тест на Cоvid-19, при отрицательном результате теста есть возможность вернуться домой досрочно или продолжить нахождение в изоляции. В данном случае мы, принимающий офис и отели действуют строго в соответствии с распоряжением местных властей, на решение которых ни один туроператор или отель повлиять не могут. Большинство туристов по этой ситуации заканчивают свой отдых сегодня. С каждым обращением мы работаем индивидуально», – сообщили в пресс-службе туроператора.

Турагенты говорят, что вопрос о возмещении денег за часть несостоявшегося отдыха туроператор предлагает решать индивидуально после окончания дат тура. Придется подавать заявление на минимизацию и, возможно, удастся вернуть часть средств, потраченных на отдых в отеле. Но вопрос каждого туриста будут рассматривать отдельно.

Напомним, ранее отельеры Турции сообщали, что действительно – если контакт с больным Covid-19 будет во время трансфера в автобусе, то туристов могут изолировать либо отправить в Россию. При этом если контактировавший будет выявлен на борту самолета, меры применяются более мягкие: если положительным оказался тест на коронавирус в аэропорту, то на карантин отправятся только те пассажиры, которые сидели в самолете рядом, а также экипаж воздушного судна.

«Если же это произошло в отеле, то такая участь ждет весь автобус, на котором зараженный турист перемещался из аэропорта, включая водителя. Строгость применяемых мер также варьируется. Те, у кого наличие вируса подтвердилось в ходе теста, а также те, у кого есть другие симптомы помимо температуры, будут отправлены в больницу. Контактным туристам, как и тем, у кого температура поднялась выше нормы, будет предложен выбор: они могут поехать домой, отправиться в больницу или остаться в отеле без возможности покидать номер», – говорил представитель отеля Турции.

По официальным данным на 7 сентября, у восьми россиян в Турции был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи. По его словам, эти случаи заражения зарегистрированы с 10 августа, когда Турция открыла границы для российских путешественников.

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