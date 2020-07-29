Туры в Турцию забронировали уже десятки тысяч человек, цены выросли на 10%

С момента объявления о возобновлении авиасообщения туры в Турцию забронировали уже десятки тысяч человек. Спрос растет каждый день, что провоцирует и рост цен. Путевки за неделю подорожали как минимум на 10% – тур в отеле 4*на двоих обойдется в 125 тысяч рублей за 7 дней.

«Активность туристов началась с момента объявления о том, что открывается авиасообщение с Турцией. Объем бронирований радует. Понятно, что ситуация меняется каждый час по бронированиям. Сейчас можем говорить, что десятки тысяч человек забронировали уже Турцию, несмотря на то, что аэропортов вылета немного», – рассказала на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туропрераторов России Майя Ломидзе.

Основной объем бронирования приходится на период после 10 августа, когда откроются перелеты на популярные курорты – в Анталью, Бодрум и Даламан.

«И если несколько дней назад стоимость была даже чуть ниже, чем в прошлом году, – 25-30 тысяч на человека за экономное размещение в отеле 3* на неделю. С ростом спроса, бронирований цены начали расти. В бюджетном сегменте они уже сопоставимы с прошлым годом, либо выше. В среднем и дорогом сегменте стали выше прошлогодних – примерно на 10%. Дальнейшее увеличение цены тоже возможно при таком спросе. Сейчас в дорогом сегменте отелей 4-5* тур на неделю на двоих начинается от 125-150 тысяч. В основном едут на 7-10 дней. В основном берут 4*», – рассказала Майя Ломидзе.

Москва, Ольга Тарасова

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