Россия возобновляет международное авиасообщение

Россия открывает международное авиасообщение.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания в правительстве. – И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока возобновляются полеты только в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

Первые рейсы в Турцию будут организованы в Анкару и Стамбул, с 10 августа можно будет улететь в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Кроме того, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с тремя десятками стран.

Москва. Другие новости 24.07.20

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