Бурятия за 46 тысяч, Стамбул за 57 – туроператоры назвали минимальные цены на отдых в начале августа

Ассоциация туроператоров России опубликовала мониторинг цен на отдых на российских и заграничных курортах на начало августа. Цены почти не изменились за месяц, но теперь отечественные направления будут конкурировать с Турцией. Для примера: недельный отдых в Бурятии будет стоить минимум 46 тысяч рублей, а в Стамбуле – 57. Средняя цена за тур в Анапу составляет 98 тысяч, в турецкую Анталью – 110.

Результаты предыдущего мониторинга АТОР публиковал в начале июля. Тогда на черноморских курортах минимальный ценник за отдых составлял 24 тысячи рублей на двоих за неделю (в отелях 1-2* без питания), а средний чек реально покупаемых туров начинался от 60 тысяч (россияне выбирали отели не ниже 3* с хотя бы минимальным питанием).

За месяц, если верить АТОР, минимальные цены почти не изменились. «Минимальные цены турпакетов на российский Юг с заездом 1-7 августа по сравнению с концом июля (вылеты 25-31 июля) не поднялись, а на ряде курортов и снизились. Сейчас минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 24,5-31,5 тысячи рублей на двоих с авиаперелетом (для вылетов в конце июля – 28,1-31,9 тысячи рублей на двоих). Минимальные цены снизились в начале августа в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде», – пишет сегодня «Вестник АТОР».

Иное мнение высказывают турагентства: ранее представители розницы говорили корреспонденту «Нового Дня», что туры на российский юг дорожают, а август традиционно будет самым дорогим для отдыха на Черном море.

Причем минимальные цены на некоторые «экзотические» российские направления уже вполне сопоставимы с зарубежными турами, которые станут возможны с 1 августа. Например, недельный отдых в Бурятии на двоих обойдется минимум в 46 тысяч рублей на завтраках в отеле 3*, а тур с такими же условиями в Стамбуле стоит немногим дороже – 57 тысяч рублей.

При этом в АТОР не отрицают, что средние цены реально покупаемых туров намного выше, чем минимальный ценник. Туристы редко соглашаются на отпуск в отелях минимальной звездности без питания, предпочитая более комфортное размещение с завтраком, пансионом, либо типом питания «все включено». И здесь уже другие расценки: средняя цена турпакета в популярный отель 3* в Имеретинской низменности Сочи составила 52,2 тысячи рублей (завтраки), Геленджик обойдется в 75,8 тысячи рублей (на полном пансионе в отеле 4*), далее идет Крым (84 750 рублей на двоих в отеле 5* «все включено»). Анапа – еще дороже: 98,3 тысячи рублей за неделю на двоих в отеле 3* с полным пансионом.

Начиная с 1 августа можно будет улететь в Турцию из Москвы. И сейчас средняя цена турпакета на двоих составляет, по данным операторов, 110 тысяч рублей – с размещением в «пятерке» all inclusive.

Добавим, что в Турцию пока туры покупают только состоятельные россияне, у которых оплачен отдых в люксовых отелях и на виллах. Остальные предпочитают подождать, когда откроют прямое авиасообщение из регионов. Сроков никаких пока не называется.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

Уральцы Куйвашеву: «Бред – каждую неделю продлевать ограничения без борьбы с короной». / Губернатор Куйвашев снова нарушил введенный им же масочный режим (ФОТО). / Больше всего 100-балльников на ЕГЭ-2020 – по русскому языку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»