Самый дешевый отдых на море в России обойдется в 23 тысячи рублей на двоих, но средний чек – от 60 тысяч

Туроператоры назвали минимальные и средние цены на отдых в России этим летом. На популярных черноморских курортах можно отдохнуть, потратив до 30 тысяч рублей с перелетом из Москвы, но речь будет идти о самых простых отелях без питания. Средний чек уже реально купленных туров начинается от 60 тысяч рублей.

Ассоциация туроператоров России провела мониторинг стоимости отдыха на разных российских направлениях в середине июля. За основу брались одинаковые вводные: даты вылета из Москвы с 14 по 18 июля, 7 дней отдыха для двоих, отель 2* или 3*, без питания. По таким параметрам дешевле всего оказался отдых в Калининграде – чуть больше 23 тысяч рублей. Анапа, Крым и Сочи стоят дороже – минимальная путевка на середину июля в самые простые отели обойдется в 26-29 тысяч рублей. Самым дорогим оказался Байкал – цены начинаются от 53 тысяч.

«По мере развития сезона в этом году стартовые цены на курорты Юга России постепенно растут, но это естественное сезонное повышение, которое и в прошлые годы было характерно для российских курортов», – говорят специалисты АТОР. При этом сами туроператоры говорят, что самые дешевые туры мало кто покупает. Туристы предпочитают более комфортные условия отдыха и выбирают отели рангом выше с питанием (завтраки, пансион или «все включено»). Естественно, при таких запросах растет и стоимость тура. Средний чек на середину июля у разных туристических компаний отличается, но мало где он ниже 60 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы. Так, в федеральной сети турагентств «1001 тур» средний чек на отель 3* в Сочи с питанием «полный пансион» – 67 500 рублей на двоих. Калининград «в среднем» обойдется в 69 850 рублей (4*, полупансион), Алтай – 72 500 рублей (3*, завтраки), Крым – 74 500 (3*, полный пансион). «Все включено» в Анапе в среднем обойдется в 93 500 рублей на двоих в отеле 3*.

Напомним, турагенты в регионах говорят, что спрос на отдых на российских курортах возрос в последние две недели. Туристы не успевают забронировать понравившиеся отели – места в них заканчиваются. При этом цены могут вырасти на 10-20 тысяч рублей в сутки. Самым популярным направлением с вылетом из Екатеринбурга остается Сочи и другие курорты Краснодарского края.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.07.20

За 4 месяца в Свердловской области зарегистрировано почти 13 тысяч пневмоний – это почти вдвое больше обычного. / В загородном лагере под Березовским у сотрудника обнаружен коронавирус, три отряда отправлены домой. / Forbes: Куйвашев попал в антирейтинг губернаторов, чей имидж испортил Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»