Под конец сезона отдых на море подешевел на 10 тысяч

Под конец сезона цены на отдых на российских курортах и в Турции значительно снизились. Минимальная стоимость тура в Сочи на двоих с вылетом из Москвы – 11 тысяч рублей, в Турцию – 30 тысяч. Средний ценник тоже уменьшился.

Как сообщает аналитическая служба Ассоциации туроператоров России, отдых в самом конце сентября на российском юге значительно подешевел. Обусловлено это тем, что сезон фактически закончен, погода на курортах становится нестабильной. Про данным аналитиков, минимальные цены недельных туров с перелетом 25 сентября – 1 октября из Москвы на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 11,3-23,9 тысячи рублей на двоих. Для сравнение – в разгар сезона в конце июля минимальный ценник начинался от 24,5 тысячи рублей. Самая дешевая Турция обойдется в 29,5 тысячи рублей также с вылетом из Москвы.

«Зарубежные направления, открывшиеся в сентябре – Египет, Мальдивы и ОАЭ – пока не могут конкурировать по доступности с российскими направлениями и Турцией.

Так, улететь в конце сентября на недельный отдых в ОАЭ можно минимум за 69 тысяч рублей двоих (отель 3* без питания), в Египет на полупансион – минимум за 90,6 тысячи рублей на двоих. Цены на турпакеты на Мальдивы в конце сентября стартуют от 179 тысяч рублей на двоих. Это выше, чем в прошлом году – сказывается ограниченность перевозки. Наконец, на Танзанию цены, по сравнению с предыдущим замером, выросли – минимум 186,5 тысяч рублей за недельный пакет на двоих», – пишет АТОР.

Средний чек реально покупаемых путевок тоже подешевел – на российском юге он составляет 42 тысячи рублей, в Турции – 103 тысячи рублей. Для сравнения: в середине лета это было свыше 52 и свыше 110 тысяч рублей соответственно.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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