Туристам советуют не ждать с бронированием туров в Абхазию: цены скоро начнут расти

Цены на туры в открывшуюся для россиян Абхазию сейчас турагенты называют «фантастически низкими». Недельный отдых на двоих стоит от 32 тысяч рублей с перелетом. Но такие цены будут недолго: как только начнет расти спрос, увеличится и стоимость путевок.

Напомним, с 1 августа для российских туристов открылась Абхазия. Причем если изначально власти страны говорили о том, что будут требовать справки об отсутствии коронавируса, на деле от этих планов отказались: никаких дополнительных документов, кроме российского паспорта, для въезда на территорию не потребуется. Если же турист заболеет Covid-19 во время отдыха, его транспортируют для лечения в Россию.

Сейчас, по словам туристических агентов, цены на отдых в Абхазию – самые низкие среди всех вариантов пляжного отдыха. По данным екатеринбургского агентства Friends Travel, сегодня можно забронировать недельный тур на двоих с перелетом из Екатеринбурга, проживанием и трансфером за 32 тысячи рублей.

«Все, кто находится в поисках экономичного отдыха и уже отчаялся, я рекомендую рассмотреть Абхазию. Сейчас фантастически низкие цены на отдых там. С 10 августа на неделю можно улететь за 16 тысяч на человека: проживание, перелет и страховка. Это невероятно выгодно. Не тяните. Очень скоро цены полетят вверх, как это бывает с нарастающим спросом», – рассказала директор агентства Friends Travel в Екатеринбурге Наталья Паутова.

По прогнозам экспертов, спрос на Абхазию действительно может стать высоким: сейчас в отелях Сочи и Краснодарского края почти не осталось свободных мест. До сентября, когда многие семьи с детьми уже не смогут выехать на отдых из-за учебного года, остаются считанные недели. И для таких семей Абхазия тоже может стать единственной возможностью укрепить здоровье на море.

«Из уральских регионов спрос на Абхазию был огромен до Олимпиады в Сочи, когда Краснодарский край привели в порядок. После Олимпиады спрос стал ниже, поскольку уровень сервиса и средств размещения в Сочи стали на порядок выше. Но, я думаю, если гостиничный бизнес Абхазии сможет обеспечить низкую стоимость, это станет существенным фактором для привлечения туристов, – высказал мнение директор Уральской ассоциации туризма, глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Хотя вопросов к Абхазии много: прежде всего, это вопросы безопасности и сервиса».

Напомним, с 1 августа стали доступны авиаперелеты из России в Турцию, правда, пока из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Сейчас рейсы выполняются в Стамбул и Анкару, с 10 августа начнется регулярная и чартерная перевозка на курорты – в Анталью, Бодрум и Даламан. Из Екатеринбурга пока что спрос на Турцию небольшой: летят в основном состоятельные туристы, которые бронируют отели высшей категории, либо которые еще до открытия границ арендовали дорогостоящие виллы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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