Возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией

C 7 августа возобновится железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией, прерванное в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Абхазской железной дороги Алхас Вартагава.

По его словам, пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Сухум 7 августа и прибудут в столицу Абхазии 9 августа. Московский поезд, в отличие от петербургского, будет ходить ежедневно, уточнил глава железнодорожной компании. Поезда в Абхазию также будут курсировать из Самары, первый состав прибудет 17 августа, добавил он.

Россия открыла границу с Абхазией 1 августа. В республике выявлено 109 случаев заражения коронавирусом, скончались 3 человека, 37 – выздоровели.

Сухум, Наталья Петрова

Сухум. Другие новости 06.08.20

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