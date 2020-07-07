Эксперт: места в отелях российского юга закончатся к 25 июля

Туристы продолжают массово бронировать отели на курортах российского юга. По мнению экспертов туррынка, если динамика сохранится, то уже к 25 июля свободных мест в гостиницах Сочи, Краснодарского края и Крыма не будет. Такое мнение выразил генеральный директор туроператора «Дельфин» (крупный внутрироссийский оператор – прим. ред) Сергей Ромашкин в ходе онлайн Travel Workshop, сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России». «Фактически у туристов для отдыха остается всего два месяца – июль и август. По нашим расчетам, при текущей динамике продаж туров свободные места на курортах Краснодарского края закончатся к 20-25 июля», цитирует Ромашкина АТОР.

В случае, если Абхазия начнет туристический сезон с 15 июля, что неоднократно анонсировалось, спрос может перенаправиться на это направление. Сейчас же 90% продаж приходится именно на российский юг.

Напомним, ранее «Новый День» писал о том, что российские отели уже начали «вставать на стоп». Номера заканчиваются очень быстро, при этом растет и ценник. За сутки, по словам турагентов Екатеринбурга, цена на тур может вырасти на 10-20 тысяч рублей. Средний ценник с вылетом из Москвы на данный момент – выше 60 тысяч рублей на двоих.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.07.20

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