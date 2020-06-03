Директор санатория в Сочи: «В аэропорту две очереди: одна – в город и обсервацию, вторая – в санаторий»

Генеральный директор сочинского санатория рассказал, как сейчас происходит прием гостей. Еще в аэропорту всех прибывающих делят на две очереди: одна – те, кто едет в здравницу, другая – те, кого отправят на обсервацию домой или в специальные учреждения. С тех, кто хочет попасть в санаторий, просят справку об отсутствии Covid-19.

Санаторий «Знание», как и другие здравницы Сочи, начал принимать туристов из разных регионов с 1 июня. Сейчас заполнено чуть больше 10% номерного фонда, но гости продолжают приезжать. Как рассказал гендиректор «Знания» Дмитрий Богданов на онлайн-конференции сервиса «Туту.ру», некоторые гости жалуются, что трудно было получить справку об отсутствии Covid-19: «Те, кто приезжают из крупных городов-миллионников, говорят, что сложностей не испытали. Но есть и те, кто живут в глубинке, где тесты сделать трудно. Им приходилось ехать в большой город, ждать там результата – а это несколько дней – надеяться, что успеют на рейс».

Что касается самой процедуры прилета и заселения, то она в Сочи, по словам Богданова, налажена. «В аэропорту всех прибывающих делят на две очереди. Одна – в город. Здесь стоят те, у кого недвижимость в Сочи, кто приехал в компандировку, кто приехал «на авось». Вторая очередь – те, кто приехал в санаторий. У второй очереди проверяют все справки и проводят на автобусы, которые доставляют людей прямо в санатории. Вся процедура быстрая», – отметил он.

Что касается тех, кто приехал на авось, желая отдохнуть в частном секторе без реальных договоров аренды, многих отправляют в обсерватор, говорит директор. На территории самого санатория ограничений для отдыхающих почти нет. Маски и перчатки людей носить не заставляют. Дети гуляют и играют на улице, работают уличные развлечения, аренда велосипедов. На территорию санатория организована доставка фруктов и ягод. «За территорию пока действительно выходить нельзя, в крае продолжает действовать карантин. Но по опыту прошлых лет могу сказать, что у нас некоторые отдыхающие и раньше редко выходили», – прокомментировал Дмитрий Богданов.

Напомним, санатории в Сочи начали работать с 1 июня, хотя карантин в Краснодарском крае действует до 6 июня. Для заселения в санаторий нужна путевка, справка об отсутствии коронавируса, а также справка о благополучном эпидокружении.

Москва, Сочи, Ольга Тарасова

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