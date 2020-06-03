Пляжи Сочи и Краснодарского края откроются в течение двух недель, а справки для санаториев могут отменить

Отельные и общественные пляжи Сочи и Краснодарского края откроются в течение двух недель «в той или иной степени», – рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Также агентство по туризму рассматривает вопрос отмены обязательных справок об отсутствии коронавируса для постояльцев санаториев.

Пляжи по всей России будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретно взятом регионе, – об этом сегодня сообщила Елена Лысенкова в ходе эфира онлайн-выставки «Знай наше», организованной медиахолдингом Profi.Travel. По словам представителя Ростуризма, уже сейчас к открытию готовятся отельные и общественные пляжи черноморского побережья. А пляжи на территории санаториев, которые начали принимать гостей с 1 июня, уже открыты.

Елена Лысенкова не пояснила, в каком порядке будут открываться пляжи и каким требованиям они должны соответствовать. Сейчас Ростуризм, Роспотребнадзор обсуждает вопрос – как осуществлять контроль за пляжами, чтобы они не стали источником распространения коронавируса на курортах. Не исключено, что будут привлекать силы МЧС.

«Ожидаем, что в ближайшие две недели все пляжи начнут работать в той или иной степени», – отметила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Кроме того, по словам участника онлайн-выставки, Ростуризм совместно с Роспотребнадзором сейчас прорабатывает вопрос в отношении правил работы санаториев. На данный момент такие средства размещения и лечения могут принимать гостей только при наличии двух справок: об отсутствии коронавируса и о благоприятном эпидокружении. И это вызывает бурю недовольства со стороны участников туррынка, в том числе, потому что к отелям и гостевым домам таких требований не предъявляют – туда можно заселиться без справок.

«Мы обсуждаем вопрос как это можно пересмотреть», – заверила Елена Лысенкова. По ее словам, решение Роспотребнадзора и Ростуризма относительно справок для санаториев будет принято до конца текущей недели.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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