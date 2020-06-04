Карантин на Кубани продлили до 21 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории региона с конца марта, будет продлен до 21 июня. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Продлить карантин предложила глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина. Срок истекал 6 июня. Однако из-за опасений, что на Кубань приезжает много жителей других регионов, по мнению Потемкиной, ограничительные меры следовало продлить.

Главу ведомства поддержал руководитель Краснодарской краевой клинической больницы № 1 – главной клиники Кубани – Владимир Порханов. По его словам, угроза вспышек коронавирусной инфекции будет сохраняться в крае до сентября-октября.

Решение о продлении карантина поддержали главы администраций крупнейших городов региона – Краснодара, Сочи, Геленджика, Новороссийска и других.

Напомним, в Краснодарском крае действует карантин, согласно которому всех прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев с медицинской лицензией, направляют на самоизоляцию в обсерватор. В обсерватор поместят и тех туристов, у которых при наличии путевок или других документов, подтверждающих бронирование, не будет справок об эпидокружении и заключений об отсутствии Covid-19. Кроме того, в регионе введен пропускной режим, жители имеют право перемещаться только в пределах муниципалитетов, для выезда в другие районы необходимо оформить пропуск.

Краснодар, Зоя Осколкова

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