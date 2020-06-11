Каждый пятый житель России не ходил в отпуск больше двух лет

Опрос показал, что 20% россиян не ходили в отпуск на протяжении двух лет. Около половины работающих граждан в последний раз отдыхали от полугода до года назад.

Исследование провел сервис поиска работы «Работа.ру». В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов из экономически активного населения России старше 18 лет.

«Большинство респондентов (43%) отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных. Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных», – говорится в исследовании.

64% россиян готовы не ходить в отпуск до одного года. Каждый пятый не против поработать без перерыва от одного до двух лет. Лишь 16% готовы работать без отдыха больше двух лет.

Ранее стало известно, что пятая часть жителей России отказались от отдыха в этом году. Основная причина, по которой россияне изменили планы на отпуск или отказались от отдыха, связана с падением доходов, вызванных пандемией коронавируса.

38% из тех, кто все же намерен отдохнуть, признались, что будут экономить на отпуске в этом году. В основном сокращать расходы россияне хотят за счет экономных вариантов проживания и билетов, другие рассматривают программы лояльности и четко планируют бюджет.

Москва, Зоя Осколкова

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