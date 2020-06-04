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Четверг, 4 июня 2020, 10:05 мск

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Более трети россиян будут экономить на отпуске

Большинство жителей России не намерены отказываться от отпуска, несмотря на пандемию коронавируса. При этом более трети будут экономить на отдыхе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Райффайзенбанка.

В опросе приняли участие 2 150 респондентов из семи крупных городов России. Большинство опрошенных поедут на отдых в другой город или за границу. Лишь 13% россиян заявили, что собираются провести отпуск дома.

57% собираются отдохнуть в России. Из них большинство хотят поехать на юг страны, на Алтай или Байкал. 22% планируют посетить крупные города: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград.

16% участников опроса намерены отдыхать за границей, а 14% респондентов планируют провести отпуск и в России, и за рубежом, пишет РБК.

Более трети (38%) опрошенных будут экономить. Почти половина респондентов рассчитывают, что отпуск обойдется им не больше, чем в 30 тысяч рублей на человека. В основном сокращать расходы будут за счет экономных вариантов проживания и билетов, другие рассматривают программы лояльности и четко планируют бюджет.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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