Каждый пятый россиянин отказался от отпуска из-за пандемии

Большинство россиян признались, что пандемия коронавируса внесла коррективы в их планы на отпуск. Пятая часть жителей России и вовсе отказались от отдыха в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 3 тысяч респондентов со всей страны. 62% опрошенных заявили, что коронавирус оказал влияние на их отпускные планы. 38% участников опроса указали, что их планы на летний отдых не изменились, передает РИА «Новости».

30% отменили поездки за границу, четверть опрошенных отказались и от поездок по России. 20% жителей РФ вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период.

Основная причина, по которой россияне изменили планы на отпуск или отказались от отдыха, связана с падением доходов.

Ранее 38% жителей России признались, что будут экономить на отпуске в этом году. В основном сокращать расходы россияне хотят за счет экономных вариантов проживания и билетов, другие рассматривают программы лояльности и четко планируют бюджет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.20

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