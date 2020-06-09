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Вторник, 9 июня 2020, 09:23 мск

Новости Туризм

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Отдых на российских курортах подорожает на треть

Стоимость отдыха на курортах России может резко вырасти. Участники туристического рынка компенсируют потери, которые понесли во время пандемии. Так как часть россиян откажется от отдыха из-за финансовых трудностей, желающим отдохнуть поездки обойдутся значительно дороже. При этом недостатка в туристах точно не предвидится, пока действуют ограничения на вылет за границу.

По оценке Ростуризма, в период пандемии падение оборота в туристическом секторе составило от 95 до 100%, пишут «Известия». Недополученные доходы достигли 1,5 трлн рублей. Остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями.

Власти разработали план по восстановлению экономики, в котором есть несколько пунктов, касающихся туризма. Так действуют льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширена государственная поддержка внутренних и въездных туроператоров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. В 25 регионах гостиницы и отели принимают постояльцев.

«В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На фоне сохранения ограничений на выезд за рубеж эксперты прогнозируют рост стоимости отдыха в России примерно на треть. Повышение цен за размещение на российских курортах будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, – пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров Александр Курносов. – По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30%».

Кроме того, рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым. Это связано с ограничениями на въезд для китайских туристов. «Даже если границы будут открыты в августе, вряд ли стоит ожидать высокого въездного потока из КНР, поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц», – отметил эксперт.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, восстановление туристической отрасли займет не менее полутора лет, а сам рынок сократится в ближайшей перспективе на 50%.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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