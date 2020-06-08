Власти приоткрыли границу: россиянам разрешили выезжать за рубеж на работу, учебу и лечение

Жители России смогут выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, уже подписано соответствующее распоряжение кабмина. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу», – напомнил Мишустин, отметив, что в правительстве «понимают, что жизненные ситуации бывают разные».

По словам премьера, в кабмин поступило много обращений и власти решили внести изменения в режим ограничений для тех людей, кому необходимо выехать из России.

Кроме того, сообщил Мишустин, в Россию смогут въехать иностранцы для лечения и для ухода за близкими родственниками, опекунами и попечителями.

Когда границы РФ будут частично открыты, Мишустин не уточнил.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Власти сделали исключение только для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

25 мая премьер-министр РФ и следом за ним руководители Ростуризма и Роспотребнадзора призвали россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж летом. По словам чиновников, предпосылок для восстановления международного туризма пока нет, а тех, кто все-таки решит поехать на отдых за границу, после возвращения будут помещать в обсерватор за свой счет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.20

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