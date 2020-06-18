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Четверг, 18 июня 2020, 14:32 мск

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Глава Роспотребнадзора рассказала, когда для россиян откроют выезд за границу

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда россияне смогут летать на отдых за границу. По ее словам, это станет возможным, когда риска завоза коронавирусной инфекции в Россию не будет или он будет минимальным.

«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет «реэкспорта» вируса в Россию с теми, кто приезжает», – заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». По его словам, можно открывать все границы, «запускать международные рейсы», когда «риска распространения заболевания не будет».

Попова при этом отметила, что когда в России было небольшое количество больных Covid-19, как в феврале или начале марта, которые «везли с собой вирус в Россию», с этим «мы могли справиться». «Но когда их становится много, тогда риски распространения [коронавируса] возрастают – мы это видели и в России, и в других странах», – сказала глава ведомства. Она предостерегла от спешки с возвращением туристических международных авиаперелетов – «нужно взвешивать все риски».

Добавим, что МИД России сегодня сделал заявление насчет перспектив открытия границ зарубежных стран для россиян. Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что говорить о конкретных сроках открытия границ для граждан РФ на популярных европейских туристических направлениях «пока рано». «На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, требуется сохранять осторожность и бдительность. Потому и решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», – говорится в заявлении МИД.

На Смоленской площади отметили, что «в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет». В МИД РФ ожидают, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле – и это при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом. «И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», – заявили в ведомстве.

Ранее эксперты туристической отрасли высказали мнение, что авиасообщение России с другими странами возобновится не раньше осени.

Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА), в свою очередь, спрогнозировали два сценария возобновления международного авиасообщения. Базовый сценарий предполагает, что границы России откроют для авиации не ранее сентября, а внутренние перевозки начнут медленно восстанавливаться с начала лета. Согласно пессимистическому сценарию, международные авиалинии будут закрыты до конца года, а внутренние перевозки начнут восстанавливаться с сентября текущего года.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, разрешение на вылет получают лайнеры по отдельным решениям правительства РФ.

8 июня премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. При этом он не уточнил, когда российские границы будут частично открыты.

Москва, Наталья Петрова

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