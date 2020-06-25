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Четверг, 25 июня 2020, 10:14 мск

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Глава Росавиации попросил восстановить полеты в страны СНГ

Со странами СНГ следует возобновить авиасообщение, считает глава Росавиации Александр Нерадько. Письмо с соответствующим предложением он направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Нерадько также выступил с инициативой открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья в индивидуальном порядке, учитывая эпидемиологическую обстановку.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возобновления авиасообщения. Напомним, из-за пандемии Covid-19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

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