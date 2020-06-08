Минтранс РФ назвал условия возобновления международных полетов

В Минтрансе России заявили, что называть какую-то конкретную дату открытия международного авиасообщения пока преждевременно. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что полеты из России в другие страны в будущем будут возобновлены, но подчеркнули – «сначала надо решить другие задачи».

Так, необходимо, во-первых, наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер по противодействию распространению коронавируса, а, во-вторых, восстановить внутренний туризм.

В Минтрансе в то же время указали, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры по борьбе с коронавирусом, однако есть и нарушения. В частности, наблюдаются случаи «скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну», указали в министерстве, передает RNS.

Сроки возобновления международных полетов будут зависеть от того, как авиаперевозчики и аэропорты будут обеспечивать «безопасную доставку россиян к местам отдыха на территории нашей страны», подытожили в ведомстве.

Накануне источники в Росавиации сообщили о подготовке российских авиакомпаний к возобновлению международного авиасообщения с 15 июля. Отмечалось, что механизмы возобновления полетов за рубеж прорабатывают сразу несколько крупных авиакомпаний. Данный сценарий возможен при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа инфицированных коронавирусом и соблюдении строгих санитарных мер.

Сегодня стало известно, что премьер Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международных полетов. Срок исполнения поручения – 8 июня.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.20

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