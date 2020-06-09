На курорт – без справки об отсутствии Covid-19: Турция отменила ограничения для туристов

Турция решила не требовать от иностранных туристов справок об отсутствии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом заявил министр туризма и культуры этой страны Мехмет Эрсой в интервью DW Turkish. При этом, по его словам, на въезде путешественникам будут проверять состояние здоровья.

Приезжих будет ждать бесконтактная термометрия. Тех, у кого температура окажется выше 38 градусов, отправят в медпункт, организованной в зоне пограничном контроле, для тестирования на коронавирус, рассказал Эрсой. Как обещают власти, результат исследования будет готов через час, сообщает АТОР.

Министр также сообщил, что всех, кто заболеет на отдыхе Covid-19 либо другой инфекцией, будет предоставлено необходимое лечение в государственных клиниках, но не уточнил, будет ли оно платным или бесплатным.

Касаясь вопроса возобновления авиасообщения с Россией, глава турецкого минтуризма сообщил, что переговоры с РФ об открытии полетов еще не завершены. По словам министра, Турция значится среди первых стран, «с которыми России хотела бы возобновить рейсы». Он также отметил, что Россия успешно справляется с распространением коронавируса, и выразил надежду, что авиасообщение с РФ стартует в июле.

Ранее правительство Турции утвердило график восстановления зарубежных авиарейсов. Согласно документу, открытие авиасообщения с Россией замечено на 15 июля.

Ранее эксперты туристической отрасли заявляли, что вряд ли авиасообщение России с другими странами возобновится раньше августа. Как сообщал «Новый День», туроператоры предложили туристам перенести даты путешествий с лета на осень, поскольку раньше вылетов не ждут.

В мае сообщалось, что Турция вводит обязательное тестирование на коронавирус. В аэропортах и пограничных пропускных пунктах всех въезжающих в страну – и иностранцев, и местных граждан – будут проверять на наличие инфекции. Однако в итоге от поголовного тестирования турецкие власти решили отказаться.

В свою очередь Мехмет Эрсой заявлял, что Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 09.06.20

Как собрать все справки и чего ждать от санатория в Сочи: рассказ отдыхающих на Черном море. / Санатории открыли, чтобы успеть «оздоровить» всех до новой волны коронавируса. / МЧС требует увеличить число пляжей, но не везде это возможно. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»