Есть шанс отдохнуть летом на море: Болгария и Турция откроют сезон для иностранцев

Болгария и Турция заявили о готовности этим летом принять не только внутренних туристов, но и иностранцев. Причем в обеих странах ждут россиян – при условии, что Россия справится с коронавирусом. Попасть на море, пусть и в отели «с ограничениями», можно будет уже с июля.

Болгария ждет туристов в июле

По сообщениям болгарских СМИ, страна готовится к возобновлению работы отелей и курортов уже в ближайшее время. Пока речь идет о внутреннем туризме, но с июля-августа Болгария будет ждать и россиян. По крайней мере, так выглядит оптимистичный прогноз по восстановлению туристического рынка.

«Как заявила на брифинге глава туристического ведомства Болгарии Николина Ангелкова, при оптимистическом сценарии сезон на черноморском побережье стартует с 1 июля: в этом случае подготовка к нему начнется с 15 июня. Не исключено, что какие-то чартеры будут приняты и раньше. По сообщениям болгарских СМИ, 17 июня ожидаются несколько туристических рейсов из Германии и Великобритании, – пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России». – ...На недавней встрече министров туризма Евросоюза Николина Ангелкова заявила о необходимости упрощения визового режима с третьими странами, в том числе с Россией и Турцией».

В системах бронирования на сайтах крупных федеральных туроператоров есть возможность забронировать отдых в Болгарии с вылетом из Москвы, начиная с августа. Цены начинаются от 55-60 тысяч рублей на недельный отдых для двух взрослых. Не исключено, что в случае открытия границ полетные программы появятся и из региональных аэропортов.

Эксперты туррынка считают, что Болгария в этом году может стать популярнее Турции, поскольку выглядит в глазах туристов более безопасной с точки зрения соблюдения эпидемиологических предписаний. Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал корреспонденту «Нового Дня», что и сегодня сотни жителей Свердловской области готовы поехать в Болгарию, но пока это невозможно.

«Огромное количество запросов идет от желающих поехать в Болгарию к личным объектам недвижимости. Около 300 тысяч граждан России имеют в Болгарии и небольшие квартирки, и большие дома. Среди них – около 15% – это уральцы. И многие хотят провести самоизоляцию в более комфортных условиях, у моря, но пока это невозможно из-за отсутствия авиасообщения, – отметил Михаил Мальцев. – Что касается открытия Болгарии для туристов, я уверен, что Болгария для нас перспективнее целого ряда других морских направлений. Лучше и перспективней Турции. Потому что Турция – это огромные отели с большим количеством номеров, огромными столовыми залами, где сотни и тысячи человек питаются одновременно. Болгария – это небольшие отели с небольшим номерным фондом, маленькие рестораны и заведения, где легко отследить соблюдение санитарных норм. Да и климат там более способствует оздоровлению».

По данным УАТ, сейчас отели Болгарии уже готовятся работать по новым правилам. Министерство туризма страны выдало предварительные рекомендации – будут ограничения и по численности людей, одновременно находящихся в отелях и ресторанах. Будут ограничения и на пляжах.

«Болгария планирует открыть все для местных туристов в июне. И сначала на внутреннем туризме обкатают новую систему организации отдыха. Когда Россия направит туда рейсы, уже будет все понятно», – отметил Михаил Мальцев, добавив, что сейчас все зависит не от болгарских партнеров, а от России – сможет ли страна справиться с коронавирусом.

Турецкие отели будут полупустыми, а all inclusive уйдет в прошлое

Турция тоже подготовила план по старту туристического сезона. Международные рейсы возобновят уже в июне, причем Россия вместе с Германией названы в числе первых, кому разрешат въезд. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет «Вестник АТОР». По плану министерства транспорта Турции, рейсы из России надеются принимать уже после 12 июня.

До конца мая турецким отелям предстоит полностью изменить принципы работы и получить «сертификаты здоровья», без которых принимать туристов будет запрещено. Для получения документа отель должен гарантировать максимальную загрузку не более 60% номеров. Всем приезжающим туристам будут измерять температуру и выдавать маски. В местах общего пользования сократят количество сидячих мест. Везде должны будут появиться антисептики и дезинфицирующие средства. Уборку номеров должны будут усилить, а время между выселением предыдущих жильцов и следующих – увеличить.

«Отели обязаны создать зоны карантина для постояльцев, у которых будут замечены кашель, повышение температуры и пр. Обслуживать таких гостей персонал будет только в специальных защитных костюмах», – пишет «Вестник АТОР».

Добавим, что в этом сезоне не будет в Турции и системы «все включено». Выдавать еду будут сотрудники отеля – без самообслуживания. Не будут в этом сезоне работать фитнес-центры и spa-зоны. А перед посещением бассейна туристов будут отправлять в душ.

Правда, эксперты отрасли считают, что готовность Турции принять туристов из России – не одно и то же, что запуск полетов. На сегодняшний день мало кто верит, что авиасообщение с другими странами стартует раньше августа. Напомним, ранее туроператоры предложили туристам перенести даты путешествий с лета на осень, поскольку раньше вылетов не ждут.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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