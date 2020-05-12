В Турции всех приезжих будут проверять на коронавирус

Власти Турции вводят обязательное тестирование на коронавирус. В аэропортах и пограничных пропускных пунктах всех въезжающих в страну будут проверять на наличие инфекции.

«Минздрав откроет пункты для тестирования на коронавирус во всех аэропортах, начиная с Антальи, а также в Капыкуле и Ипсале (КПП на границе с Болгарией и Грецией) в начале июня, тестирование будет проводиться каждому въезжающему пассажиру», – заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой в интервью газете Hurriyet.

Тестирование займет не более 2-3 минут, а результат будет известен в течение 5-6 часов. Поскольку адрес проживания каждого въезжающего в Турцию пассажира будет известен, «действовать в случае необходимости можно очень быстро».

Министр подчеркнул, что взятие анализов на коронавирус не приведет к задержкам на границе. Тесты будут проводиться до паспортного контроля.

По последним данным, Турция находится на девятом месте в мире по числу заболевших. В стране выявлено 139,8 тысячи инфицированных коронавирусом. 3 841 пациент скончался.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 12.05.20

Киев угрожает туристическим бойкотом Турции за песню «Катюша». / В Крыму горы, привлекающие большое количество туристов, перевели в охранные зоны. / В Курганской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»