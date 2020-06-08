Мишустин велел проработать открытие «зарубежки». Россияне могут подавать документы на визу – пока доступна только Греция

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международных полетов. Срок исполнения поручения – к 8 июня, говорится в документе, копия которого есть у ТАСС. Официально текст поручений пока не опубликован.

Кроме того, глава правительства поручил вышеуказанным ведомствам к 8 июня разработать и представить в кабмин несколько вариантов развития отрасли и меры поддержки авиакомпаний с учетом каждого сценария.

Накануне источники в Росавиации сообщили о том, что российские авиаперевозчики начали готовиться к возобновлению международного авиасообщения с 15 июля. Как отмечалось, что механизмы возобновления полетов за рубеж прорабатывают сразу несколько крупных авиакомпаний. Данный сценарий возможен при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа инфицированных коронавирусом и соблюдении строгих санитарных мер.

Ожидается, что с 15 июля будет открыто авиасообщение с восемью столицами стран СНГ, пишет «Вестник АТОР». А с 1 августа, как предполагается, российские самолеты начнут летать еще в семь стран – в этот список войдут страны Европы, Ближнего Востока и ЮВА. Как отмечают эксперты, «это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы». Чартерные рейсы, по их словам, вернут в последнюю очередь.

Тем временем, первая европейская страна возобновила прием документов от граждан РФ на визу. Речь идет о Греции. Документы принимает греческое консульство, однако официального сообщения об этом на сайте диппредставительства пока нет, информирует издание tourdom.ru со ссылкой на директора одного из турагентств Перми. Отмечается, что эта услуга доступна россиянам, чей вылет в Грецию предполагается после 15 июля. Гендиректор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди в свою очередь уточнил, что визу через консульство уже могут запрашивать и туристы, и туроператоры, отметив, что визовые центры еще закрыты.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, разрешение на вылет получают лайнеры по отдельным решениям правительства РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.20

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