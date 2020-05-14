Авиакомпании получат из бюджета РФ 23,4 млрд рублей субсидий

Российское правительство приняло решение о выделении 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиаперевозчиков, сообщили в пресс-службе кабмина. Средства предназначены для возмещение убытков, которые авиакомпании несут на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Так, руководство компаний сможет направить средства на зарплаты сотрудникам (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества, указано в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что для получения субсидии авиакомпании необходимо предоставить в Росавиацию заявление и требуемый пакет документов. Решение о выделении средств или отказе в таковом будет принято в течение 20 рабочих дней с момента поступления обращения.

Поручение выделить более 23 млрд рублей авиакомпаниям в середине апреля дал президент России Владимир Путин. 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих доложил, что правительство утвердило правила предоставления поддержки авиаперевозчикам.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Россия закрыла международное авиасообщение. Исключение было сделано для чартерных рейсов, возвращавших россиян домой. Ограничения на перелеты внутри страны не вводились, но из-за отсутствия спроса авиакомпании стали самостоятельно отменять рейсы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.20

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