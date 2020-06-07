Россия готова открыть международное авиасообщение в ближайшее время

Российские авиакомпании готовятся возобновить международное пассажирское сообщение с 15 июля. Как сообщил источник, сейчас механизмы восстановления прорабатывают сразу несколько крупных перевозчиков, передает «Интерфакс». Аналогичные данные со ссылкой на источник в Росавиации приводят также РБК и ТАСС.

Сообщается, что этот сценарий возможен при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших и соблюдении строгих санитарных правил. Первыми открытыми направлениями могут стать страны Евразийского экономического союза и СНГ. «Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», – уточнил источник.

Напомним, Россия прервала авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение было сделано только вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, разрешение на вылет получают лайнеры по отдельным решениям правительства РФ.

Москва, Мария Вяткина

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