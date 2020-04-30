Большинство россиян в этом году собираются в отпуск за рубеж

Большинство россиян рассчитывают отдохнуть за границей в этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ozon.Travel.

По данным исследования, 85% респондентов надеются совершить поездки в 2020 году, передает РИА «Новости». Большинство из них собираются в путешествие осенью, каждый десятый рассчитывает на отдых за рубежом уже в августе.

В первую очередь отпускники хотят поехать на море. Среди самых популярных стран у российских туристов оказались Италия, Испания, Турция, Греция и Таиланд. В России лидируют курорты Крыма и Кубани, а также Санкт-Петербург, Калининград и Алтай.

15% опрошенных на отдых не собираются. Из них большинство указывают среди причин финансовые трудности, другие не верят, что пандемия закончится в ближайшие месяцы, следовательно, режим самоизоляции, по их мнению, продлится.

Москва, Зоя Осколкова

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