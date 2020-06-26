«Надежда еще жива»: Минтранс РФ назвал сроки возобновления международных полетов

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассчитывает на возобновление международного авиасообщения в июле. Это произойдет после того, как будет обеспечена безопасность авиаперевозок внутри самой России, отметил чиновник.

«Я выражал надежду на то, что такое открытие возможно в июле – надежда еще жива, – цитирует министра РИА «Новости». Однако, добавил он, мы должны «убедиться в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны». Только после этого «мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана», – заключил Дитрих.

Министр также сообщил, что перевозки десяти крупнейших авиакомпаний России рухнули на 99,4% к уровню прошлого года.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить авиасообщение со странами СНГ. Соответствующее письмо он направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщала газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, Нерадько также выступил с инициативой открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья в индивидуальном порядке, с учетом эпидемиологической обстановки.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что выезд россиян на отдых за границу станет возможным, когда риска завоза коронавирусной инфекции в Россию не будет или он будет минимальным.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, разрешение на вылет получают самолеты по отдельным решениям правительства РФ.

8 июня премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. При этом он не уточнил, когда российские границы будут частично открыты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.06.20

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