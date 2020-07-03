В Кремле рассказали о переговорах по открытию границ с другими странами

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами возможность открытия границ, однако конкретных решений пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что данный вопрос следует адресовать оперативному штабу по предупреждению и распространению коронавируса, созданному в правительстве. Песков при этом указал, что «ведутся контакты с некоторыми государствами» по вопросу открытия границ, добавив, что «каких-либо конкретных решений пока не принималось» (цитата по RNS).

Накануне Росавиация продлила до 1 августа ограничение на международное авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. В телеграмме, разосланной ведомством в аэропорты страны, говорится, что «до 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». По данным источника РБК в кабмине, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

Напомним, в начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору частично открыть международное авиасообщение с 15 июля, однако одобрения от надзорного ведомства получено не было.

На прошлой неделе глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что рассчитывает на возобновление международных полетов в июле. Это произойдет после того, как будет обеспечена безопасность авиаперевозок внутри самой России, отметил чиновник.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, разрешение на вылет получают самолеты по отдельным решениям правительства РФ.

8 июня премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. При этом он не уточнил, когда российские границы будут частично открыты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.07.20

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