«Нет никакой ясности», – Путин высказался по открытию границ для россиян

Президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие ясности в вопросе открытия зарубежными странами границ для россиян. Об этом глава государства заявил на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым в понедельник, 6 июля.

По словам президента, «непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе». «Они между собой пока разобраться не могут», – отметил Путин. В связи с этим, добавил глава государств, пока неясно, когда другие страны будут «открывать свои границы для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков» (цитата по официальному сайту Кремля).

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

8 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками.

В минувшую пятницу Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами возможность открытия границ, однако конкретных решений пока нет.

Москва, Наталья Петрова

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