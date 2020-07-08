В АТОР рассказали, когда россияне полетят на отдых за границу

В Ассоциации туроператоров России призвали не ждать открытия международного авиасообщения в ближайшие два месяца. По прогнозу исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, полеты по популярным у россиян туристическим направлениям могут возобновиться не ранее конца сентября. И это, по ее словам, «самый оптимистичный сценарий на данный момент».

«Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% – нет. Август сильно под вопросом, – сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что «самый радужный» сценарий на сегодняшний день – «конец сентября, октябрь». Речь идет о возобновлении авиарейсов в страны Средиземноморья, включая Турцию, – «те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятёрку самых востребованных туристических направлений», отметила она.

Что касается открытия авиасообщения с ОАЭ, Израилем, Таиландом, Вьетнамом, «пока прогнозы здесь непонятные», добавила Ломидзе. «Пессимистичный прогноз – это декабрь», – отметила она.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

6 июля президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие ясности в вопросе открытия зарубежными странами границ для россиян.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами возможность открытия границ, но конкретных решений пока нет.

В свою очередь посол ЕС в РФ Маркус Эдерер сообщил, что европейское руководство собирается пересмотреть список стран, гражданам которых позволят посетить страны Евросоюза, в середине июля. «Пока рано говорить, кто туда попадет», – сказал дипломат. Напомним, с 1 июля Европа открыла границы для граждан 14 государств, но отказалась пускать россиян из-за неблагоприятной эпидобстановки на территории страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.07.20

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