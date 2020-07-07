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Вторник, 7 июля 2020, 13:17 мск

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Власти ЕС пересмотрят список стран, для которых откроют границы

Европейское руководство планирует пересмотреть список стран, гражданам которых позволят посетить страны ЕС. По словам посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера, пока преждевременно говорить, для граждан каких государств будут открыты границы.

«Пересмотр списка намечен на середину июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет», – сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС, передает риа «Новости». Границы между странами были закрыты в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Как писал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым констатировал отсутствие ясности в вопросе открытия зарубежными странами границ для россиян.

По словам президента, «непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе». «Они между собой пока разобраться не могут», – отметил Путин. В связи с этим, добавил глава государств, пока неясно, когда другие страны будут «открывать свои границы для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков».

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

8 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками.

Брюссель, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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