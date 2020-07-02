Росавиция наложила запрет на перевозку иностранцев до 1 августа

Росавиация распорядилась продлить запрет на въезд в Россию иностранных граждан вплоть до 1 августа. «До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», – говорится в телеграмме, разосланной в аэропорты страны.

РБК отмечает, что представитель Росавиации отказался комментировать служебную переписку. В начале июня Росавиация обратилась с предложением к Роспотребнадзору частично открыть международное авиасообщение с 15 июля. Но одобрения не было.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.07.20

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