Ждать придется долго: спрогнозированы сроки возобновления полетов за рубеж

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев считает, что международное авиасообщение возобновится не раньше апреля 2021 года. До этого, предполагает он, вероятна вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам бизнесмена, введенные в стране меры самоизоляции с целью растянуть пик заболеваемости COVID-19, чтобы система здравоохранения справилась с наплывом заболевших, приведут к тому, что «заболеет небольшое количество людей». Это означает, что «мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», полагает Филев. По его словам, вторая волна заражений спровоцирует возврат к аналогичным ограничительным мерам.

Глава S7 в связи с этим напомнил о двух волнах испанского гриппа: «Вторая волна была более тяжелая, чем первая». «Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», – заключил Филев.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса, за исключением чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Полеты за рубеж прекратили практически все страны мира.

Москва, Наталья Петрова

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