Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в России в 1,5-2 раза

Стоимость туров по России может взлететь в полтора-два раза. С таким прогнозом выступила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее мнению, восстановлению туризма в стране будут мешать ограничения, введенные из-за распространения нового коронавируса.

В частности, как отметила Тюрина, препятствовать будут требования по соблюдению социальной дистанции. По ее словам, «непонятно, как возить и кормить групповых туристов» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). «Если в группе 40 человек, придется ходить в кафе и музеи в несколько заходов? Но это выльется в дополнительные расходы, тур подорожает в полтора-два раза. И кто тогда поедет?» – вопрошает Тюрина.

Кроме того, указала она, большое значение имеет то, «сохранятся ли для туристов справки об отсутствии коронавируса». Отметим, что без такой справки сейчас не пускают в санатории.

Турбизнес не сможет восстановить нормальную работу до тех пор, пока в Москве и в регионах не появятся «синхронные решения по открытию туробъектов и требованиям Роспотребнадзора», полагает Тюрина.

Самым разумным подходом пресс-секретарь РСТ сочла открытие с 1 июля всех пляжей и гостиниц с последующим отслеживанием эпидемиологической обстановки. «Тогда в августе-сентябре турпоток наладится», – считает она. Тюрина подчеркнула, что россиян в первую очередь интересуют поездки на море, и если этот сегмент в ближайшее время не будет полностью открыт, они самостоятельно поедут в частный сектор.

По ее прогнозу, рост внутреннего туризма по итогам 2020 года, если он все же будет, может составить не более чем на 10%.

Накануне зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным анонсировал полноценный запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок с 1 июля. Мишустин в свою очередь заявил, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона.

По словам Тюриной, туроператоров это порадовало, но в то же время вызвало множество вопросов «по организации этого процесса». «Например, когда откроются пляжи, гостиницы, музеи?», – сказала она.

Ранее участники туристического рынка России предупредили о подорожании отдыха на отечественных курортах на треть. Повышение цен будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на российские курорты на фоне сохранения ограничений на выезд за рубеж, пояснили эксперты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.20

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