В Госдуме сообщили, когда в России откроются пляжи

Пляжи в России могут открыться с 1 июля, а туристический сезон состоится несмотря ни на что. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

«Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что, – сказал депутат в интервью «Парламентской газете». – Хотя нам придётся смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. По его словам, предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране».

Как считает Дегтярев, поездки за рубеж будут небезопасны для россиян, однако не уточнил, будут ли открыты границы. Если же россиянам придется отдыхать исключительно в России, то это, по мнению парламентария, «принесёт оздоровление отрасли».

По мнению парламентария, российский турбизнес сможет за 3-5 лет догнать Турцию по уровню комфорта и соотношению цены и качества размещения отдыхающих. «В России безопасно и комфортно отдыхать, – считает Дегтярев. – Здесь русский язык, богатое культурное наследие, уникальные природные богатства. За 3-5 лет ускоренными темпами мы можем догнать ту же Турцию. Ведь и по продолжительности сезона, и по событийному туризму мы ничем не уступаем. Посмотрите на Сочи. После проведения Олимпиады 2014 года это одна из главных точек притяжения не только для летнего и зимнего отдыха, но и проведения крупных российских и международных мероприятий».

Москва, Татьяна Дорофеева

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